Fenerbahçe bir yandan yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken bir yandan da genç ve gelecek vaat eden futbolcular için büyük bir çalışma yürütüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan Thijs Dallinga hamlesi! İşte sunulan teklif
Bu sezon hücum hattından istediği verimi alamayan Fenerbahçe, hücum bölgesini güçlendirme kararı aldı. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler, Excelsior'da kariyerini sürdüren Thijs Dallinga için harekete geçti ve ilk teklifini sundu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 06:40
Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz günlerde 6 genç yıldız ile sözleşme yenileyen Sarı-Lacivertli yönetim Hollanda 2. Lig takımlarından Excelsior'da forma giyen 21 yaşındaki Thijs Dallinga için harekete geçti.
Avrupa'nın önemli kulüplerinin scoutları tarafından takip edilen Hollandalı futbolcu 2. Lig'de 34 maçta 31 gol atıp 8 de asist üretti. 2021 yılında Groningen'den Excelsior'a bedelsiz olarak transfer edilen 21 yaşındaki golcünün sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.