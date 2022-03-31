FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Samba harekatı! Pedrinho, Marlon ve Ismaily...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonda yeni teknik direktörüyle birlikte şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Shakhtar'dan ayrılacak olan Pedrinho, Marlon ve Ismaily'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Kanarya'nın üç futbolcu için Roberto Carlos ve Alex'i devreye sokacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.03.2022- 08:00 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022- 08:00