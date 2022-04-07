Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'den Galatasaray derbisi sözleri!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu derbi mücadelesi öncesi sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu Bright Osayi-Samuel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Samuel'in açıklamaları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de artan performansıyla dikkat çeken Osayi Samuel, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Taraftardan yoğun bir destek beklediklerini ifade eden 24 yaşındaki futbolcu, hangi pozisyonda olursa olsun derbide sahada olmak istediğini söyledi.
İşte o açıklamalar...
Osayi Samuel: Büyük bir derbi maçı oynayacağız. Tüm camia için çok önemli bir maç. Derbi için sabırsızlanıyoruz. Taraftarlarımıza ne kadar iyi olduğumuzu göstermek istiyoruz.
"DERBİDE OYNAMAK İSTİYORUM" Hangi pozisyonda olursa olsun derbide oynamak istiyorum. Biz maç maç bakıyoruz, yüksek özgüvenle devam etmek istiyoruz. Bütün futbolcular bu maçın önemini biliyor. Derbide de son iki maçta olduğu gibi taraftarlarımızdan yoğun destek istiyoruz.
Hala değiştirmem gereken şeyler var. Çünkü ilk defa bu pozisyonda oynuyorum. Eğer kendimi bu pozisyonda geliştirirsem ileride sağ bek oynamayı daha da ciddiye alırım.
"FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLUYUM" Fenerbahçe'de mutsuz değilim. Çok mutluyum. Fotoğraflarda hep yanlış zamanda yakalandım. Bu tarz haberler çıkıyor ama kesinlikle Fenerbahçe'de çok mutluyum.
Hem Vitor Pereira hem de İsmail Kartal'ın üzerimdeki etkisi çok fazla oldu. Hem Vitor Pereira hem de İsmail Kartal'ın üzerimdeki etkisi çok fazla oldu.