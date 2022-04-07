FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ismaily transferi neden gerçekleşmedi?

Fenerbahçe'nin bir süre önce gündemine gelen Shaktar Donetsk forması giyen Ismaily transferi için flaş gerçek ortaya çıktı. Ukrayna basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre sarı-lacivertliler 32 yaşındaki oyuncu için kulüple temasa geçerken hem oyuncu hem de Fenerbahçe 2 noktada anlaşamadı. İşte Fenerbahçe'nin Ismaily transferinin gerçekleşmeme nedeni. (FB spor haberleri)

MEHMET CEM ÇAKIR| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 10:37 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022- 10:39