Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın göreve gelişiyle yükseliş başlarken takımdaki tek eksik nokta sol bek olarak öne çıktı. Ukrayna basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre sarı-lacivertlilern Ismaily transferi neden gerçekleşmedi ortaya çıktı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ismaily transferi neden gerçekleşmedi?
Fenerbahçe'nin bir süre önce gündemine gelen Shaktar Donetsk forması giyen Ismaily transferi için flaş gerçek ortaya çıktı. Ukrayna basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre sarı-lacivertliler 32 yaşındaki oyuncu için kulüple temasa geçerken hem oyuncu hem de Fenerbahçe 2 noktada anlaşamadı. İşte Fenerbahçe'nin Ismaily transferinin gerçekleşmeme nedeni. (FB spor haberleri)
MEHMET CEM ÇAKIR| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 10:37 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022- 10:39
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın göreve gelişiyle yükseliş başlarken takımdaki tek eksik nokta sol bek olarak öne çıktı. Ukrayna basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre sarı-lacivertlilern Ismaily transferi neden gerçekleşmedi ortaya çıktı.
Buna göre TFF'nin Ukrayna ve Rusya'dan 7 Nisan'a kadar transfer yapılabilir kararının ardından harekete geçen sarı-lacivertliler gündemine Shaktar Donetsk'ten Ismaily'i almıştı.
32 yaşındaki futbolcu ile temasa geçen Fenerbahçe, Ukrayna ekibinin talep ettiği ücrete takılırken ayrıca Brezilyalı oyuncunun da 2 yıllık sözleşme talep etmesi nedeniyle bu transferden vazgeçti.