Fenerbahçe’den fırsat transferi! Kanarya Shakhtar’ın 2 yıldızını istiyor

Fenerbahçe transfer haberi | Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ülke futbolundaki tüm dengeleri de alt üst etti. Başta Shakhtar ve Dinamo Kiev olmak üzere birçok takımda yer alan yabancı futbolcular sözleşmelerini feshetmek için harekete geçti. Fenerbahçe, Shakhtar ile sözleşmesini sonlandırmaya hazırlanan 2 Brezilyalı yıldız için temaslara başladı. İşte o 2 isim... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2022- 10:06 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022- 10:09