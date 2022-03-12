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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya’nın yıldızına 4 talip birden! Yönetimin kararı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'nın yıldızına 4 talip birden! Yönetimin kararı...

Fenerbahçe transfer haberi | Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren genç futbolcuya 4 talip birden çıktı. Fransız basınında yer alan haberde, 4 Fransız ekibinin sezon sonunda Fenerbahçe'nin genç yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçeceği iddia edildi. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 12.03.2022- 08:58 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022- 09:01
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya’nın yıldızına 4 talip birden! Yönetimin kararı...

Fenerbahçe'ye 2019 Temmuz'da Ankaragücü'nden transfer edilen Altay Bayındır, geldiği günden bu yana gelişimini sürdürüyor.

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