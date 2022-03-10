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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya yeni stoperini Almanya’da buldu! Kim Min Jae’nin yerine...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya yeni stoperini Almanya'da buldu! Kim Min Jae'nin yerine...

Fenerbahçe transfer haberi | Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli yönetim, Avrupa devlerinin peşinden koştuğu Kim Min Jae'yi yüksek bir bonservis bedeliyle elinden çıkartmayı planlıyor. Güney Koreli savunmacının alternatifleri için harekete geçen Fenerbahçe, Almanya'dan sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte o transfer gelişmesinin detayları...(FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 10.03.2022- 09:23 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022- 09:28
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya yeni stoperini Almanya’da buldu! Kim Min Jae’nin yerine...

Fenerbahçe'de Kim Min Jae'nin talipleri artarken sarı-lacivertliler de Güney Koreli savunmacının alternatiflerine bakıyor.

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