Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koç, "İlk Trabzonspor maçından sonraki süreci iyi yönetemedik, takımı türbülansa soktuk. Trabzonspor, ligde açık ara en iyi futbolu oynuyor. Kimsenin çıkıp da 'Hakemler sayesinde puanları alıyorlar' demesini kabul etmem. Daha şanslılar tabii ama çok iyi bir kadro kurdular ve tesadüf değil. "Ben, hak etti demiyorum. Trabzonspor, daha iyi top oynuyor diyorum. Nesi çelişkili? Doğruya doğru, iyiye iyi demem lazım. Bu noktaya kadar gelenleri konuşuruz sonra." ifadelerini kullandı.