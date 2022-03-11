Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koç, "İlk Trabzonspor maçından sonraki süreci iyi yönetemedik, takımı türbülansa soktuk. Trabzonspor, ligde açık ara en iyi futbolu oynuyor. Kimsenin çıkıp da 'Hakemler sayesinde puanları alıyorlar' demesini kabul etmem. Daha şanslılar tabii ama çok iyi bir kadro kurdular ve tesadüf değil. "Ben, hak etti demiyorum. Trabzonspor, daha iyi top oynuyor diyorum. Nesi çelişkili? Doğruya doğru, iyiye iyi demem lazım. Bu noktaya kadar gelenleri konuşuruz sonra." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç'tan flaş itiraf! "İlk Trabzonspor maçından sonra..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koç, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında oynanan ve 3-1 kaybettikleri Trabzonspor maçından sonra süreci iyi yönetemediklerini ve takımı türbülansa soktuklarını söyledi. (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2022- 17:56