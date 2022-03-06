Sarı-lacivertlilerin kayıp sezonundaki en büyük kazancı hiç şüphesiz Arda Güler oldu. Raket gibi kullandığı sol ayağıyla, oyun zekasıyla, pozisyon bilgisiyle yakın geleceğe damga vurması beklenen genç futbolcu kariyerini Fenerbahçe'de sürdürecek.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya Arda Güler müjdesi! Trabzonspor maçı sonrası...
Fenerbahçe'ye genç yeteneği Arda Güler'den müjdeli haber geldi. 17 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertliler ile sözleşme yenilemeyi kabul etti. Arda Güler, Trabzonspor maçından sonra resmi imzayı atacak. Arda Güler'in maaşında da iyileştirme yapılacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2022- 06:40
Ömer Faruk Beyaz'dan sonra Arda'yı da Avrupa kulüplerine kaptırmak istemeyen Fenerbahçe elini çabuk tuttu. Fotomaç'ın haberine göre; başkan Ali Koç'un da yakından ilgilendiği görüşmelerde sona gelindi.
Arda Güler, Fenerbahçe ile "Devam" dedi. Sarı-lacivertli camiayı sevince boğacak bu haber hafta arası resmileşecek. Arda Güler 5 yıllık bir kontratın altına imzası atacak.