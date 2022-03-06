Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ülker Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Miguel Crespo, bordo-mavililerin Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas'ı marke edecek. (FB spor haberi)

Trabzon'da oynanan ilk maçta Bakasetas, çok iyi bir performans sergilemiş, frikik ve penaltıdan attığı 2 golle takımına galibiyeti getirmişti. İsmail Kartal, Hamsik'in yokluğunda hücumun patronu olan Yunan yıldızı Miguel Crespo ile yakından marke edecek.

Fanatik'in haberine göre; Portekizli öğrencisine özel görev veren 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Rakibin oyun planında en önemli parçalardan biri Bakasetas. Sahada ona yakın oynayarak, oyun kurmasını engellemelisin. Sana güveniyorum" talimatını verdi.