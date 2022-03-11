FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin başkanı teknik direktör konusuna da değindi ve "Teknik direktör konusunu zamanı gelince konuşacağız. Sandığından erken de olabilir" ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2022- 17:49
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısı düzenledi ve gündeme dair konuştu.
İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan ve yeni sezonda takımı yabancı teknik direktöre emanet edecek sarı-lacivertlilerde başkan Koç, yeni hocaya dair konuştu.
Ali Koç, "Teknik direktör konusunu zamanı gelince konuşacağız. Sandığından erken de olabilir" dedi.