Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin başkanı teknik direktör konusuna da değindi ve "Teknik direktör konusunu zamanı gelince konuşacağız. Sandığından erken de olabilir" ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısı düzenledi ve gündeme dair konuştu.

İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan ve yeni sezonda takımı yabancı teknik direktöre emanet edecek sarı-lacivertlilerde başkan Koç, yeni hocaya dair konuştu.

Ali Koç, "Teknik direktör konusunu zamanı gelince konuşacağız. Sandığından erken de olabilir" dedi.