Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısına hangi onbirle çıkacağı merak konusu... Fotomaç'ın derlediği habere göre İsmail Kartal kafasındaki takımı büyük oranda belirlerken; sağ bek, orta saha ve kanat mevkilerinde farklı ihtimaller gündemde.
Fenerbahçe'de ilk 11'de 3 isim için karar verilemedi!
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal ilk 11'deki 8 isim üzerinde karar verirken, 3 isim üzerinde henüz net bir karar veremedi. İşte sarı-lacivertlilerdeki Trabzonspor maçı öncesi son detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2022- 06:40
Son karar bugünkü idmanda verilecek... Yarın kalede yine son haftaların flaş ismi Altay Bayındır olacak. Savunmada stoperlerde Serdar Aziz ile Kim Min Jae'nin yerleri de garanti. Sol bek Attila Szalai'nin. Sağ bekte ise Osayi Samuel ilk aday. Ancak Nazım'ın da bu mevkide yer alma ihtimali bulunduğu öğrenildi. Nazım oynarsa Osayi kanada çekilecek.
Orta sahada Crespo ile Miha Zajc formaya yakın isimler. Bu mevkide de Ozan Tufan sürprizi gelebileceği belirtiliyor. Kanatlarda büyük olasılıkla İrfan Can ile Pelkas yer alacak. Ancak Osayi kanada çekilirse iki isimden birisi kulübede oturacak. On numara mevkisinde Mert Hakan, forvette ise Serdar Dursun oynayacak.