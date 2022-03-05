Son karar bugünkü idmanda verilecek... Yarın kalede yine son haftaların flaş ismi Altay Bayındır olacak. Savunmada stoperlerde Serdar Aziz ile Kim Min Jae'nin yerleri de garanti. Sol bek Attila Szalai'nin. Sağ bekte ise Osayi Samuel ilk aday. Ancak Nazım'ın da bu mevkide yer alma ihtimali bulunduğu öğrenildi. Nazım oynarsa Osayi kanada çekilecek.