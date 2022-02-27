Geleceğin büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen ve üç yıl önce Barcelona'ya verilen cezada rol oynayan İsak Vural'ın yeni adresi Fenerbahçe oldu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Barcelona'ya ceza aldırmıştı! İsak Vural F.Bahçe'de
UEFA regülasyonunun dışında, yaşı küçük olduğu gerekçesiyle İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'ya ceza almasına sebep olan İsak Vural, Fenerbahçe'nin akademisine transfer oldu. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
BARCELONA'DA ANTRENMANLARA ÇIKTI
Ajansspor'un haberine göre; TFF amatör lisanslarında İsak Vural'ın ismi Fenerbahçe'ye transfer olmuş olarak gözüküyor. Küçük yaşına rağmen yeteneğiyle adından söz ettiren İsak Vural, bir süre Barcelona altyapısında antrenmanlara çıkmış, ancak Vural ailesine ikamet imkanı sağlanamadığı için bu transfer gerçekleşmemişti.
BABASI TÜRK, ANNESİ NORVEÇLİ
Barcelona'nın ardından Benfica ile anlaşan İsak Vural, Portekiz ekibinden ayrılarak, taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye imza attı. İsak Vural'ın babası Türk, annesi ise Norveçli.