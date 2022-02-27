KORAY PALAZ: BÜYÜK YETENEK

Oyuncu ve oyuncunun ailesini çok iyi tanıyan teknik direktör Koray Palaz, daha önce Radyospor'dan Özgür Sancar'a yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

İsak büyük bir yetenek. Bence gelecekte bir futbol yıldızı olacak. Bizim federasyonumuz bu oyuncuya kayıtsız kalmamalı, hemen Milli takımlara çağırmalı. Şu anda İsak'ın İsveç, Portekiz, Norveç ve Türk Milli Takımları'nda oynama şansı var. Bu fırsatı kaçırmamalıyız. Onu, Türk Milli Takımları'na kazandırmalıyız.