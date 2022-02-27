Sakatlığı düzelen ve hafta içi tedavisi tamamlanan İrfan Can Kahveci, Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki Slavia Prag rövanşında kadroda yer almış ancak teknik heyet tarafından riske edilmek istenmemişti.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sevinci!
Fenerbahçe'de sakatlığı düzelen ve Konferans Ligi'ndeki Slavia Prag maçı kadrosunda yer alan İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa maçında yerini alması bekleniyor. İşte sarı lacivertlilerdeki flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2022- 12:15
Fanatik'in haberine göre, İrfan'ın da Kasımpaşa mücadelesinde takımdaki yerini alması bekleniyor.
Tecrübeli futbolcu ligde en son, 5 Şubat 2022'de Başakşehir'e 1-0 kaybedilen karşılaşmada forma giymişti.