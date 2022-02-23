UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Slavia Prag ile çok kritik bir maça çıkacak. Bu karşılaşma öncesinde sarı lacivertlilerin yıldız oyuncuları Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-Jae'nin oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

Sarı lacivertliler, Süper Lig'de üst üste 2 galibiyet aldıktan sonra rotasını Avrupa'ya çevirdi. Kadıköy'de Slavia Prag'a 3-2 kaybeden Kanarya yarın oynanacak maçta rakibini deplasmanda 2 farkla devirerek adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal da Fenebahçe'nin tarihinden örnekler vererek öğrencilerini motive ediyor. Kanarya marşındaki gibi şanlı mazisinde Manchester City, Chelsea gibi devlere karşı yenik duruma düştüğü maçları çevirmeyi başardı. Sevilla maçında da 2 farklı yenilgiden dönerek turu geçti.

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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Slavia Prag deplasmanı öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleşirdi. Sarı-lacivertli ekibin teknik patronu "İlk maçta istemediğimiz bir sonuç aldık. Ancak Slavia Prag yenilmeyecek bir takım değil. Onlar bizi nasıl evimizde mağlup ettiyse biz de Slavia'yı kendi sahalarından devirebiliriz. Bu sezon camiaya özür borcumuz var. Bunu da Avrupa'da başarı kazanarak ödeyebiliriz. Sahaya çıktığınızda size yakışanı yapın ve bu turu hep beraber geçelim" diye konuştu.

SON KARAR PRAG'DA!

Fotomaç'ın haberine göre; İsmail Kartal, Prag deplasmanına sakatlıktan yeni kurtulan isimleri de götürme kararı aldı. Deneyimli çalıştırıcı, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Kim-Min Jae'nin Çekya deplasman kadrosunda mutlaka olmaları gerektiğini belirtti. Sağlık heyetiyle sürekli temasta olan Kartal, oyuncuların son durumunu yakından takip ediyor. Bu 3 isimle ilgili kararı için maç saatine kadar bekleyecek.



