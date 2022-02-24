FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Slavia Prag ile oynadığı ilk maçtan 3-2 mağlup ayrılan Fenerbahçe'nin tur atlaması için iki ya da daha farklı skorla kazanması gerekiyor. Deplasman golü kuralı kaldırıldığı için sarı-lacivertlilerin tek gollü galibiyetinde maç uzatmaya gidecek. Beraberlikte ise tur atlayan taraf Slavia Prag olacak.

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