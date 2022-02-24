UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, bugün Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak. İlk maçı 3-2 kaybeden Sarı-lacivertliler, tur için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe Slavia Prag karşısında nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Fenerbahçe, Slavia Prag'a konuk oluyor. Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçtan 3-2 mağlup ayrılarak avantajını kaybeden sarı-lacivertliler, Çekya ekibi karşısında tur atlayan taraf olmak istiyor. Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin nasıl tur atlayacağı merak konusu oldu. Peki; Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında nasıl tur atlar? İşte detaylar... (FB spor haberi)
Prag'daki Eden Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Gustavo ile Novak'ın yanı sıra sarı kart cezası bulunan Zajc, forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Crespo ile Rossi de görev alamayacak.