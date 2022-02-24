Fenerbahçe'de Filip Novak sürprizi! Yeni takımı...

Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'de mutsuz olan ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Filip Novak'da flaş gelişme... Çek futbolcunun sarı-lacivertli ekipten sezon sonunda ayrılacağı ve yeni takımının belli olduğu iddia edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2022- 12:25 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022- 12:25