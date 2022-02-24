2019-20 sezonunun açık ara en iyi sol beki olan Filip Novak, Trabzonspor'la yeni sözleşme imzalamamış ve Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Fenerbahçe'de Filip Novak sürprizi! Yeni takımı...
Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'de mutsuz olan ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Filip Novak'da flaş gelişme... Çek futbolcunun sarı-lacivertli ekipten sezon sonunda ayrılacağı ve yeni takımının belli olduğu iddia edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Akşam'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de beklentileri bir türlü karşılayamayan ve sakatlıklarla boğuşan Filip Novak, sarı-lacivertlilerden ayrılıyor.
2020-21 sezonu sonunda Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini yönetime ileten Filip Novak, eski takımı Trabzonspor'a haber göndermiş ve geri dönmeye hazır olduğunu iletmişti. Trabzonspor yönetimi ise eski futbolcularından gelen bu talebe olumsuz yanıt vermişti.