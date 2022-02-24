FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'den Rusya'ya tepki! İşte o paylaşım
Rusya'nın Ukrayna ile savaşa başlaması sonrasında spor dünyasından da tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, resmi sosyal medya hesabından askere kırmızı kart gösteren bir çocuk görseli paylaştı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2022- 20:50
Rusya ile Ukrayna arasında savaşın resmen başlamasıyla birlikte spor dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, resmi Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Deneyimli futbolcu, askere kırmızı kart gösteren bir çocuk görseli paylaştı ve savaşa tepki gösterdi.
Bu paylaşım kısa süre içerisinde yüzbinlerce beğeni aldı.
İşte o paylaşım: