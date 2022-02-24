FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'den Rusya'ya tepki! İşte o paylaşım

Rusya'nın Ukrayna ile savaşa başlaması sonrasında spor dünyasından da tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, resmi sosyal medya hesabından askere kırmızı kart gösteren bir çocuk görseli paylaştı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2022- 20:50