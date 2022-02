UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanşında Fenerbahçe, perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak. Prag'da mücadelenin oynanacağı Eden Arena'da düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile sarı-lacivertli futbolculardan Serdar Dursun açıklamalarda bulundu.



Slavia Prag mücadelesi hakkındaki görüşleriyle sözlerine başlayan İsmail Kartal, "Buraya Fenerbahçe olarak kendimizi taraftarımıza affettirmek için geldik. İyi mücadele ederek turu geçebilme planlarımız var. İnşallah Fenerbahçe'ye yakışır bir oyun ve mücadeleyle turu geçen taraf oluruz ve taraftarlarımızı mutlu ederiz. Fenerbahçe'nin sahaya bir karakter koyacağını ve turu geçebilmek için tüm opsiyonlarımızı uygulayabileceğimizi söylüyorum. Hücum hattında 3 oyuncumuzun olması bizim için önemli ve değerli. Ön tarafta elimiz güçlü. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi.



"ARDA ARTIK A TAKIM OYUNCUSUDUR"



İsmail Kartal, Arda Güler'in son maçlardaki yükselen performansıyla ilgili olarak yöneltilen soruya, "Arda Güler, altyapıdan yetişen çok değerli bir oyuncumuz. Önü açık. Bu oyuncuları yeni kazanmışken çabuk kaybetmek istemiyoruz. Oynayacağı ve sonradan gireceği maçlar var. Onu korumak istiyorum. Onun bir referansı var. Arda, artık A takım oyuncusudur" şeklinde cevap verdi.



"KIM MIN-JAE'NİN OYNAYIP OYNAYAMAYACAĞINA KARAR VERECEĞİZ"



Sakatlıkları son bulan İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae hakkında bilgiler veren Kartal, "İrfan Can, en azından oyunun bir bölümünde fedakarlık yapacağını söyledi. Biz de kadroya aldık. Kim Min-jae ise 5-6 gündür takımdan uzak. Bugün yapılacak antrenmandan sonra oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz" diye konuştu.



SERDAR DURSUN: GALİBİYET ALMAK VE TURU ATLAMAK İÇİN GELDİK



Slavia Prag maçının öneminin farkında olduklarını dile getiren Serdar Dursun, "Galibiyet almak ve turu atlamak için geldik. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ülke puanı için çok önemli bir maç. Hatalarımızdan ders aldık. İnşallah buradan galibiyetle ayrılacağız" dedi.



"HER MAÇI İLK MAÇIM GİBİ OYNUYORUM"



Serdar Dursun, her maç ilk maçıymış gibi oynadığını ifade ederek, "Hocamız şans verdiği takdirde savaşıyorum. Katkı sağlamak istiyorum. Fenerbahçe'yi üst sıralara taşımak istiyorum. Ligde bu sezon istediğimiz gibi gitmedi. Ancak böyle maçlar fırsat maçlarıdır. Kendini belki de affettirme maçlarıdır. Burada yemin etmişliğimiz var. Allah'ın izniyle turu geçeceğiz" diye konuştu.