Fenerbahçe'de görevine son verilen teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu. Portekizli çalıştırıcı, Brezilya ekiplerinden Corinthians ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de bu sezon başında büyük umutlarla getirdiği Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırma kararı almıştı.

53 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Everton ve Flamengo gibi takımlarla görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Pereira'nın yeni adresi belli oldu. Portekizli çalıştırıcı, Brezilya ligi ekiplerinden Corinthians ile anlaşmaya vardı. Kulübün başkanı, Vitor Pereira'yı kulüp sosyal medyasından yapılan video paylaşımla duyurdu.