Fenerbahçe'de bu sezon başında büyük umutlarla getirdiği Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırma kararı almıştı.
53 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Everton ve Flamengo gibi takımlarla görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı.
Pereira'nın yeni adresi belli oldu. Portekizli çalıştırıcı, Brezilya ligi ekiplerinden Corinthians ile anlaşmaya vardı. Kulübün başkanı, Vitor Pereira'yı kulüp sosyal medyasından yapılan video paylaşımla duyurdu.
Chega de suspense, Fiel. Valeu a espera.— Corinthians (@Corinthians) February 23, 2022
Com a palavra, o presidente: pic.twitter.com/aSzMQGfU1A