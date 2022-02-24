UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe bugün sezonun en önemli maçlarından birine çıkıyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erken veda eden, sadece ikincilik kovalayan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen sarı-lacivertliler Avrupa'da tur istiyor. Kanarya, Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçta Slavia Prag'a 3-2'lik skorla kaybetmişti. Ancak ne İsmail Kartal ne de futbolcular ümitlerini kesti. Hedef maçta önce galip duruma gelmek ardından da 2 farklı galip gelerek turu atlamak.

MOTİVE ETTİLER

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, öğrencileriyle yaptığı konuşmada onları bu karşılaşmaya motive etti. Deneyimli çalıştırıcı toplantıda "Biz onlardan daha iyi takımız" düşüncesi üzerinde durdu. Kartal "Slavia Prag kompakt oynayan bir takım. Biz onlardan çok daha kaliteli oyunculara sahibiz. Doğru oyun planıyla sahada olacağız. Akıllı şekilde oynayarak kalitemizi de sahaya yansıtmak istiyoruz. Fenerbahçe gibi oynadığımız taktirde Slavia'yı eleriz" ifadelerini kullandı.

MUHTEMEL 11'LER

SLAVIA PRAG: MANDOUS, OUSOU, KACHARABA, PLAVSIC, DORLEY, SOR, SEVCIK, OLAYINKA, SCHRANZ, TRAORE, KOLAR

FENERBAHÇE: ALTAY, NAZIM, SERDAR, SZALAI, FERDİ, OZAN, SOSA, OSAYI, MERT, PELKAS, S. DURSUN

MESUT YOK

Kanarya'nın Prag'a Mesut Özil ile birlikte uçması bekleniyordu ancak yıldız isim sakatlığın etkilerinden tam olarak kurtulamadığı için İstanbul'da kaldı. Teknik direktör İsmail Kartal ile bir görüşme yapan 33 yaşındaki oyuncunun tam olarak iyileşip sahalara dönmesi için çalışmalarına İstanbul'da devam etmesi yönünde karar alındı.

KIM VE İRFAN PRAG'A UÇTULAR

Sarı-lacivertliler,Çekya deplasmanına Mesut Özil olmadan uçtu ancak sakatlıklarını atlatan Kim-Min Jae ve İrfan Can Kahveci kadroya dahil edildi. İki oyuncunun forma giyip giymeyeceğine teknik direktör İsmail Kartal maç saatinde karar verecek.

SINIRDA 2 İSİM

Konferans Ligi play-off turundaki ikinci maç öncesinde Attila Szalai ve Dimitrios Pelkas sarı kart sınırında bulunuyor. Miha Zajc ise cezası nedeniyle bugün forma giyemeyecek.

SADECE GOTEBORG

Fenerbahçe, iki ayaklı turlarda ilk maçı kaybettiğinde zorlanıyor. Sarı-lacivertliler tarihinde ilk maçları yenildiği 30 turun 29'unda elenmekten kurtulamadı. Sadece 1998-99 sezonunda ilk maçta 2-1 kaybettiği Göteborg'u evinde 1-0 yenerek elemişti.

AVRUPA'DA 240. MAÇ

Fenerbahçe Slavia Prag mücadelesiyle birlikte Avrupa Kupaları'nda 240. defa sahne alacak. Sarı-lacivertli ekip, 239 maçta 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 101 mağlubiyet yaşadı. 299 defa ağları sarstı. 351 gol yedi.

N95 MASKE İLE GELİN

Fenerbahçe Kulübü, Slavia Prag maçına gidecek taraftarları uyardı. Resmi siteden yapılan açıklamada "Slavia Prag ile deplasmanda oynayacağı maça gidecek taraftarlarımızın stada girişlerinde N95 (FFP2) maske takmaları gerekmektedir" denildi.