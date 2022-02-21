Yeni sezon için kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe, kiralık olarak kadrosuna kattığı Diego Rossi'nin sözleşmesinin 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe , Diego Rossi ile bu sezon kiralık, sonraki 3 sezon da satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:

Futbolcumuz Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.