2019 yılında Arnavutluk güzeli seçilen sunucu ve model Cindy Marina, sosyal medya hesabından bir kullanıcıya verdiği yanıtla dikkat çekti.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Cindy Marina'dan heyecanlandıran paylaşım! Fenerbahçe...
Arnavutluk'un ünlü spor spikeri Cindy Marina'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Ünlü spiker ve model Marina, Fenerbahçeli bir taraftarın "Fenerbahçe TV'ye gel" sorusuna cevap verdi. İşte detaylar...
Ünlü spor spikeri, bir Fenerbahçe taraftarının kendisini Fenerbahçe TV'ye davet etmesi üzerine, taraftarları heyecanlandıran bir cevap verdi.
23 yaşındaki spor spikeri, bir Twitter kullanıcısının paylaşımını, "Fenerbahçe teklif ederse kabul ederim" şeklinde yanıtladı.