EMRE BOL - KİMİ ÇOK SEVDİNİZ?
Yemin ediyorum sezon sonuna kadar gençlerle oynasa ve bütün maçlarını kaybetse ağzımı açmam. En ufak bir eleştiri yapmam. Şu takımda en azından önümüzdeki sezona 2-3 genç oyuncu çıkarabilsek bana yeter.
EMRE BOL - KİMİ ÇOK SEVDİNİZ?
Yemin ediyorum sezon sonuna kadar gençlerle oynasa ve bütün maçlarını kaybetse ağzımı açmam. En ufak bir eleştiri yapmam. Şu takımda en azından önümüzdeki sezona 2-3 genç oyuncu çıkarabilsek bana yeter.
"İçi geçmiş" futbolculardansa, "pırıl pırıl" gençleri her zaman tercih ederim. Kendini futbolcu sananların yanında nasıl da parladı Arda? Mücadele etti, top kaptı, elinden gelenin fazlasını yaptı. Yüzde 90'lara varan pas isabetiyle oynadı.
Çağtay'ı da atlamayalım. O da Arda'dan sonra en çok adam eksilten oyuncu oldu. Fenerbahçe belki şampiyon olamayacak, müzesine tek bir kupa götüremeyecek ama bence gelecek sezona değerli bir hazineyle başlayacak.
Bundan daha evla bir kazanım yok bence. Yaşı küçük dediğimiz oyuncular gaza basınca, "sözde büyükler" utanmış olacak ki takım enerjisi çok iyiydi. Serdar Dursun attığı penaltı gollerinin yanı sıra çok istekliydi. 85. dakikada bile ön alan presi yapması elini taşın altına koyacak isimlerden biri olduğunu gösteriyor. Lakin ona gereken değerin verilmediğini düşünüyorum.
İsmail hoca Hatay karşısındaki 11'i bence hiç bozmasın. Hatta bir kaç tane daha genç oyuncu eklenebilir. Fenerbahçe'nin kurtuluşu gençlik aşısında... Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Hem futbolu biliyor hem de kimi alkışlayacağını...
Ben oyuncuların yerinde olsam bu kadar inişli-çıkışlı bir sezonda taraftarın kalbini kazanmak için uğraşırdım. Kimlerin gönüllerde taht kurduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi size soracağım; bu sezon Mesut'u mu daha çok sevdiniz Arda'yı mı?
GÜRCAN BİLGİÇ - KARANLIĞA IŞIK OL!
Esame listesi geldiğinde sonucun değil, iki gencin nasıl oynayacağı önemli hale geldi. Çağtay ve Arda Güler, Slavia rövanşının oyuncularının "bakıma" alındığı bu 90 dakikada tüm Fenerbahçelilerin dikkatindeydi.
İlk yarı bittiğinde ise Arda Güler, tüm Türkiye'nin keyfini yerine getiren merkez noktasına oturttu kendini. Yaş grubunda değil, bir büyük kulvarda oynatılması, gelişmesini hızlandıran birinci faktör oldu. Nakış işler gibi sabırla antrenmanlarda üstünde durdular, her fırsatın seçenek oyuncusu haline de getirdiler.
İsmail Kartal, Altay dışında defansın tamamını değiştirdiği bu maçta çok büyük risk alarak oynattı gençlerini. Bakmayın siz, "Kaybedeceksek, gençlerle kaybedelim" diyenlere... Aynı kişiler 21 yaşındaki Berke'yi linç ettiler, evden çıkamaz hale getirdiler.
Günümüzün tabela seyircileri için ne sahadaki mücadelenin anlamı var, ne de gencecik çocukların ayakları titrerken yapacağı hatalara tahammülleri... 16 yaşındaki çocuğumuz için, yıllar önce Salih Uçan'a kullandığım kelimeleri seçeceğim.
O zaman "Aman sakın vazgeçme, çalış ve asla yetinme. Bu genç yaşında taşımakta zorlanacağın bir yükü aldın omuzlarına. Kendin ve ailen adına yola devam edeceksen güçlü kalacaksın. Yolun açık olsun" diyeceğim.
Maçın galibiyetle bitmesi, bundan sonraki maçlarda İsmail hocanın da önünü açacaktır. Bu seçeneklerde ısrar etmesi, kırgın Fenerbahçe taraftarını tribünlere çekecek, genç oyuncularının mücadelesinde kendi kalplerini aratacaktır. Bir umut lazımdı bu takıma, bu pırıltılar, "karanlık" sezona biraz olsun ışık getirir.