"SADECE GELİŞEN DEĞİL, GELİŞTİREN DE BİR OYUNCU"



Daha önce yapılmamış bir proje de denenebilir Arda üzerinde. Ben Arda ile de çalıştığım dönemde de bunu gördüm. Hem dayanıklılık değerleri, hem ikili mücadele değerleri, oyun içinde sorumluluk alma becerisi çok üst seviyede. Zayıf zannedersiniz, ama ayakları sağlam basar yere. Yerde çok görmezsiniz. Liderlik özelliğini bile küçük yaşlarda gösteriyordu. Şu anda büyük bir ışıkla karşı karşıyayız. Ve daha da ışıldamaya devam edecek. Yeter ki ne çok abartalım ne çok eleştirelim. Arda sadece gelişen değil, geliştiren de bir oyuncu.