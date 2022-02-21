Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşamaya ilk 11'de başlayan genç yıldız adayı Arda Güler, gösterdiği performansla izleyenleri kendine hayran bıraktı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in altyapıdan hocası açıkladı! Avrupa...
Bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de Arda Güler son haftalarda taraftarları heyecanlandıran isim oldu. Önce UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag karşısında süre alan ve etkili bir performans sergileyen genç yetenek, ardından Süper Lig'de Hatayspor maçına ilk 11'de başladı. Arda, oyunuyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Genç futbolcunun altyapıdan hocası da önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Arda Güler'in U16 takımından hocası Hasan Fırat, Fotomac.com.tr'ye çok özel açıklamalar yaptı.
İşte Arda Güler'in hocası Hasan Fırat'ın açıklamaları:
"SIRA DIŞI BİR OYUNCU"
Türkiye'de bir Arda Güler'e rast geldiniz mi derseniz, hayır gelmedim. Belki kısmen bir Ömer Faruk Beyaz'dan bahsedebiliriz. Benzer özellikleri var ama Arda gerçekten çok sıra dışı bir oyuncu. Ülke olarak çok şanslı bir ülkeyiz, çok özel yeteneklerimiz var.