Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, ligde ilk kez ilk 11'de başlarken performansıyla takdir topladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki süper yeteneği Arda Güler, Atakaş Hatayspor'a karşı ilk 11'de başladı ve 73 dakikalık performansıyla büyük takdir topladı.

Arda Güler, 40 kez pas yaparken yüzde 90 isabet oranı sağladı. Arda, yaptığı 6 ortanın 3'ünde de takım arkadaşlarını bulmayı başardı. 2 kez şut pası veren Arda Güler, hücumdaki etkinliğiyle de dikkat çekti.

16 yaşındaki genç oyuncu, fizik gücüyle de şaşırttı. Girdiği 22 ikili mücadelenin 14'ünü kazanan Arda Güler, Hatayspor'un fizikli oyuncularına karşı üstünlük kurmayı başardı. 6 kez çalım atan Arda Güler'e 73 dakika boyunca 4 kez faul yapıldı.

Forvet arkası olarak oynayan Arda Güler, takım savunmasına da yardım etti ve 3 kez top kapıp 1 kez pas arası yaptı.

ARDA GÜLER LİGDE İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin gelecek vadeden oyuncusu Arda Güler, sarı-lacivertli formayla ligde ilk kez 11'de görev aldı.

Ligde daha önceden Fenerbahçe formasıyla sonradan oyuna dahil olan Arda, Atakaş Hatayspor karşısında ise maça 11'de başladı.

TARAFTARDAN ARDA'YA DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, maçtan önce genç oyuncuları Arda'ya destek oldu.

Arda'yı tribünlere çağıran taraftarlar, alkışlarla oyuncularına moral verdi.