Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 17 yaşındaki oyuncu, idollerini de listeledi. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'de Hatayspor maçında ilk kez Fenerbahçe formasıyla maça başlayan Arda Güler, oldukça etkili bir performans sergiledi. 17 yaşındaki futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada 'çocukluktan beri Fenerbahçeli' olduğunu söylerken, idollerini de açıkladı.

İşte o sözler;

"Çok mutluyum. Taraftarımız da 'Arda, Arda!' dediler. Bunlar benim öz güvenimi artırıyor. 3 sene önce bugün Fenerbahçe'ye gelmiştim, 3 sene sonra ilk defa ilk 11'de oynadım. Bu zor süreçte takım olarak galibiyet almak çok önemliydi. Bütün herkesi tebrik ediyorum.

Çocukluktan beri ben Fenerbahçeliyim.

Bruno Fernandes, De Bruyne, Mesut Özil... Hepsinden bir şeyler kapmaya çalışıyorum."