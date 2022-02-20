Fenerbahçe 2-0 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, Kadıköy'de oynanan mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri penaltıdan (2) Serdar Dursun kaydetti. Fenerbahçe'de, Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp gibi isimler ilk 11'de şans buldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 20:57