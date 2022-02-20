Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor ile karşılaştı.
Sarı lacivertliler, maça, Altay, Serdar, Tisserand, Çağtay, Ozan, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Rossi, Arda Güler ve Serdar Dursun 11'iyle başladı.
Konuk takım ise, Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Benzia, Saint-Louis, Lobzhanidze ve Ayoub 11'iyle sahada yer aldı.
Fenerbahçe'de, Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp gibi genç oyuncular zorlu müsabakada ilk 11'de sahaya çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi.
İkinci yarıda baskısını artıran Fenerbahçe, 67 ve 81'de Serdar Dursun'un penaltıdan attığı gollerle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, 43 puanla 5. sıraya yükselirken, Hatayspor ise 39 puanla 8. sırada kaldı.