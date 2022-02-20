Fenerbahçe - Hatayspor maçında bir penaltı kararı daha! Serdar Dursun yerde kaldı

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler, maçın 79. dakikasında bir penaltı daha kazandı. Hatayspor file bekçisi Munir'in yaptığı hatada araya giren Serdar Dursun, kalecinin yapmış olduğu hamle sonrası yerde kaldı. Bu müdahele sonrası müsabakanın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. İşte o pozisyon... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 21:08 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022- 21:15