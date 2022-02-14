FENERBAHÇE HABERLERİ | Serdar Dursun ne zaman sahalara dönecek? Belli oldu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 25. haftasında oynanan GZT Giresunspor - Fenerbahçe maçında sakatlanan Serdar Dursun'un sahalara ne zaman döneceği merak konusuydu. Tecrübeli golcünün yeşil sahalara yeniden dönme tarihi belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan GZT Giresunspor – Fenerbahçe maçında Zeki Yavru ile hava topu mücadelesinde elmacık kemiği kırılan Serdar Dursun, pazar günü ameliyat edilmişti.

Tecrübeli golcünün sahalara ne zaman döneceği belli oldu. Hürriyet'in haberine göre Serdar Dursun, en az 4 hafta takımdan ayrı kalacak. 30 yaşındaki golcü, 4 hafta sonunda geri döndükten sonra da bir süre maskeyle sahaya çıkacağı belirtildi.

SERDAR DURSUN'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon başında Fenerbahçe'ye Alman ekibi Darmstadt 98 ekibinden bonservissiz bir şekilde katılan Serdar Dursun, sarı-lacivertli takımla 22 karşılaşmaya çıktı ve 7 gol 2 asistlik katkıda bulundu.