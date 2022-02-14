Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan GZT Giresunspor – Fenerbahçe maçında Zeki Yavru ile hava topu mücadelesinde elmacık kemiği kırılan Serdar Dursun, pazar günü ameliyat edilmişti.
Tecrübeli golcünün sahalara ne zaman döneceği belli oldu. Hürriyet'in haberine göre Serdar Dursun, en az 4 hafta takımdan ayrı kalacak. 30 yaşındaki golcü, 4 hafta sonunda geri döndükten sonra da bir süre maskeyle sahaya çıkacağı belirtildi.
SERDAR DURSUN'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon başında Fenerbahçe'ye Alman ekibi Darmstadt 98 ekibinden bonservissiz bir şekilde katılan Serdar Dursun, sarı-lacivertli takımla 22 karşılaşmaya çıktı ve 7 gol 2 asistlik katkıda bulundu.