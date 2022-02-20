UEFA kulüpler sıralamasında Şubat 2022 tarihli son güncellemeye göre Türk takımlarının sıralamadaki yerleri belli oldu.
UEFA kulüpler sıralaması belli oldu! İşte en yüksek puana sahip Türk takımı...
UEFA kulüpler sıralamasında son güncellemeye göre Türk takımlarının sıralamadaki yerleri belli oldu. İşte güncel Trabzonspor, Sivasspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA kulüpler sıralaması... Detaylar haberimizde.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 14:39 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022- 14:42
UEFA'nın güncel listesinde Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor 5 bin 500 puan ile 213. basamakta bulunuyor.
6 bin 500 puanlı Sivasspor 180. sırada yer aldı.