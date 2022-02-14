Süper Lig'de bu sezon zirve yarışından erken kopan ve Ziraat Türkiye Kupası'a son 16 turunda veda eden Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun da gerisinde kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 25 haftada gösterdiği performansla geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası itibariyle Fenerbahçe geçtiğimiz senenin gerisinde kaldı. Sarı-lacivertli ekip bu sezon ligde oynadığı 25 müsabakada 11 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik alırken, geçtiğimiz sezon ise 25 haftalık periyotta 1 hafta BAY geçilirken 16 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

GOLLERDE GERİDE KALDI

Spor Toto Süper Lig'de 25 haftada 38 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 30 gol gördü. Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda ise 25 haftada 47 gol atarken, 26 gol yedi.

SIRALAMADA DÜŞÜŞTE

Sarı-lacivertli ekip, 2020-2021 sezonunda ligde 25. haftalar itibarıyla 51 puanla 3. sırada yer alıyordu. Galatasaray 51 puan 30 averaj ile lider, Beşiktaş 51 puan 27 averaj ile ikinci sırada yer alırken sarı-lacivertliler aynı puanla 21 averajla 3. sırada yer aldı. Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunda ise 40 puanla 6. sırada yer alırken lider Trabzonspor ile arasında 20 puan farkı bulunuyor.

KUPADA ERKEN ELENDİ

Fenerbahçe 2020-2021 sezonunda Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Başakşehir'e uzatmalarda 2-1 yenilerek elenirken, bu sezon ise son 16 turunda Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak geçtiğimiz sezona göre kupaya da erken veda etti.