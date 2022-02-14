Gelecek sezon yepyeni bir teknik adamla kötü günleri geride bırakmak isteyen Fenerbahçe 'nin aklındaki ilk isim elbette Joachim Löw...
FENERBAHÇE HABERLERİ - Joachim Löw'ün Kanarya'dan yeni talepleri ortaya çıktı!
Yoluna İsmail Kartal ile devam eden Fenerbahçe'de, yeni sezonda takımın başına kimin geleceği merak konusu. Sarı lacivertlilerin listesinin ilk sırasında ise Alman teknik adam Joachim Löw var. Uzun süredir görüşmeler devam etse de kulüp ve hoca arasında henüz resmi adımlar atılmadı. Öte yandan Löw'ün Fenerbahçe'den yeni talepleri de ortaya çıktı. İşte detaylar...
EURO 2020'den sonra Almanya ile yollarını ayıran Löw'le, Sarı-Lacivertliler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Yıllık 4-5 milyon Euro'luk maaşının dışında gelmesi halinde kendi takımını kurması konusunda gerekli sorumluluğun kendisine verilmesini isteyen tecrübeli hocanın, son olarak isteklerine yenilerini eklediği öğrenildi.
SEZON SONU BEKLENİYOR
Alman hocanın, alt yapının da kontrolünü istediği ve buraya kendi seçeceği hocaları getirmek niyetinde olduğunu belirtti.