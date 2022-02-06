Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir'e mağlup olan Fenerbahçe, transfere odaklandı. 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin sona ermesine sayılı günler kala, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldi. Gelecek planlarında yer almayan ve maliyeti yüksek olan yıldız isme talip çıkarken, Kanarya bu ayrılığa sıcak bakıyor. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)