Fenerbahçe ara transfer döneminde ilginç bir gelişmeye imza attı... Sarı-Lacivertliler, Belçika ekibi Gent'in kalesini koruyan milli kaleci Sinan Bolat'ı istedi. Ancak Gent kulübü 750 bin Euro istedi. Fenerbahçe ise bu rakamı çok buldu. Görüşmeler tıkanırken Gent'ten bir kez daha indirim istendi.