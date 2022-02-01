Fenerbahçe ara transfer döneminde ilginç bir gelişmeye imza attı... Sarı-Lacivertliler, Belçika ekibi Gent'in kalesini koruyan milli kaleci Sinan Bolat'ı istedi. Ancak Gent kulübü 750 bin Euro istedi. Fenerbahçe ise bu rakamı çok buldu. Görüşmeler tıkanırken Gent'ten bir kez daha indirim istendi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Berke Özer yolcu! Yerine ise Sinan Bolat geliyor
Ara transferde henüz sessizliği bozmayan Fenerbahçe, önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerde henüz sözleşme yenilemeyen Berke Özer'in yerine Sinan Bolat'ın gelmesi gündemde. Kanarya milli kaleci için teklifini de yaptı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2022- 06:40
Takvim'in haberine göre; Sinan ile her konuda anlaşma sağlanırken sezon sonu sebest kalacak olan yıldız kaleci en kötü ihtimalle lig sonunda Sarı- Lacivertli kulüple sözleşme imzalayacak.
33 yaşında ve 1.86 boyunda olan Sinan da kulübünden anlayış beklediğini söyledi. Fenerbahçe'de Sinan Bolat gelişmesi yaşanırken takımın genç file bekçisi Berke Özer'in yeni sözleşmeye imza atmayı kabul etmediği ve sürekli forma giyme şansı olacağı bir Avrupa takımına gitmeyi planladığı bildirildi.