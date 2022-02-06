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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe’ye sürpriz teklif! O yıldızla yollar ayrılıyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye sürpriz teklif! O yıldızla yollar ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir'e mağlup olan Fenerbahçe, transfere odaklandı. 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin sona ermesine sayılı günler kala, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldi. Gelecek planlarında yer almayan ve maliyeti yüksek olan yıldız isme talip çıkarken, Kanarya bu ayrılığa sıcak bakıyor. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 06.02.2022- 10:25 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022- 10:25
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe’ye sürpriz teklif! O yıldızla yollar ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında ilk 3 maçta yenilgi yüzü görmeyen teknik direktör İsmail Kartal, bu serisine Başakşehir maçında son verdi ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

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