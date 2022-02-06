FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe’ye sürpriz teklif! O yıldızla yollar ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında ilk 3 maçta yenilgi yüzü görmeyen teknik direktör İsmail Kartal, bu serisine Başakşehir maçında son verdi ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan deneyimli çalıştırıcı, ligde oynanan Sivasspor maçından sonra takımdaki eksikliklere dikkat çekmişti. Antalya'da kampa girerek milli arayı değerlendiren sarı-lacivertlilerde, transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor... 4 AYRILIK GERÇEKLEŞTİ F.Bahçe'de bugüne kadar 4 ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertliler, Allahyar'ı Hull City'e, Max Meyer'i Midtjylland'a, Muhammed Gümüşkaya'yı Giresunspor'a ve son olarak Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü ise Ümraniyespor'a kiraladı. OZAN TUFAN GERİ DÖNDÜ Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan ise sarı-lacivertlilere geri dönerek orta saha alternatifine dahil etti. 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin bitmesine sayılı günler kala, Kanarya'ya sürpriz bir teklif geldi. Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almayan yıldız oyuncuya ülkesinden talip çıktı. İşte o isim... LUIZ GUSTAVO İLE YOLLAR AYRILIYOR Fenerbahçe'ye ilk geldiği günlerde takımın vazgeçilmez ismi olan Luiz Gustavo, yaşadığı sakatlıklar sonrası formdan düştü ve formasını kaptırdı. ATLETICO MINEIRO TALİP OLDU Geçen sezon Brezilya Ligi'nin şampiyonu Atletico Mineiro'nun, 34 yaşındaki yıldıza talip olduğu ve şartlarını zorlayacağı öğrenildi. EN BÜYÜK ENGEL MAAŞI Sarı-lacivertlilerin yollarını ayırmak istediği Luiz Gustavo'nun ayrılığındaki en büyük engelin ise 2.5 milyon Euro'luk maaşı olduğu belirtildi. F.Bahçe'de yönetimin ise Gustavo'dan hem bonservis kazanmayı düşündüğü hem de kendisini takımdan göndererek maaş yükünden kurtulup yeni gelecek oyunculara bütçe oluşturmayı planladığı ifade edildi. Bu sezon F.Bahçe'de 20 maça çıkan Luiz Gustavo, 1.568 dakika süre aldı. Deneyimli orta saha 1 gol, 1 asistlik katkı verdi. Fenerbahçe ile 2023 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki oyuncunun, güncel piyasa değeri 2.4 milyon Euro olarak gözüküyor. LUİZ GUSTAVO KİMDİR? Asıl adı Luiz Gustavo Dias olan futbolcu 1987 yılında Brezilya'nın Pindamonhangaba şehrinde dünyaya geldi. Futbol yaşamına 2006 yılında başlayan Gustavo ilk futbol kariyerine 2006 yılında Universal FC Largo amatör kulübünde futbol oynayarak başladı. Amatör ligde kısa süre futbol oynayan Gustavo 2007 yılında Corinthians takımına transfer olarak profesyonel futbol yaşamına başladı. 2007 yılından itibaren futbol kariyeri hızla yükselmeye başlayan Gustavo 1 yıl Hoffenheim takımında, daha sonra Bayern Münih'te oyunculuk kariyerini sürdürdü. Yüksek transfer bedellerinin altına imza atan kulüplerde oynayan Gustavo 16 milyon Euro transfer ücreti ile Wolfsburg'da, 2017 yılında 10 milyon Euro transfer ücretiyle Marsilya'da futbol oynadı. Son olarak 2019 yazında ise 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.