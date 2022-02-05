Fenerbahçe Başakşehir maçının ardından İsmail Kartal'dan İrfan Can açıklaması
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Kartal, "İrfan Can'ın omzunda problem olduğu için, ikinci yarının başında mecburi bir değişikliğe gittik." dedi.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2022- 21:28 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022- 21:35
İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:
İlk devre maça iyi başladık. Her şey planladığımız gibi gidiyordu. İlk devre taktik maçı gibiydi. Başakşehir'in nasıl oynayacağını biliyorduk. İkinci yarıda İrfan'ın omzunda bir sıkıntı olduğu için Ozan'ı aldık. Yediğimiz gol rakibe çarptı. Üretken olamadık.
Başakşehir'in kendisine göre yıllardır bir oyun kültürü var. Biz de böyle bir takıma karşı ilk yarı gerçekten kontrol altına alarak rakibe karşı üstünlük sağladık. Bir bölüm onlar oynadı, bir bölüm biz oynadık. İkinci yarı onların eline geçti.