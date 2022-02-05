Fenerbahçe Başakşehir maçının ardından İsmail Kartal'dan İrfan Can açıklaması

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Kartal, "İrfan Can'ın omzunda problem olduğu için, ikinci yarının başında mecburi bir değişikliğe gittik." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2022- 21:28 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022- 21:35