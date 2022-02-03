Sezonun geri kalanı için Antalya'da kampa giren ve burada 6 gün geçiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir'i ağırlayacak sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfere odaklanmış durumda... Hücum bölgesinden yeteri kadar skor katkısı alamayan Kanarya, bu bölgeye öncelik verirken aradığı ismi de buldu. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve o futbolcular... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)