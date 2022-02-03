Fenerbahçe'den gönderilmişti! Michael Frey'in değeri dudak uçuklattı
Fenerbahçe'nin 2018 yazında transfer ettiği Michael Frey, sarı-lacivertlilerde beklentileri karşılayamamış ve çeşitli takımlarda kiralık forma giydikten sonra 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Royal Antwerp'e gönderilmişti. İsviçreli golcü Belçika temsilcisinde kendini bulurken; 31 maçta 18 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Transferin gözdesi konumuna gelen 27 yaşındaki santfor için Antwerp'in belirlediği bonservis ise belli oldu. İşte detaylar... | Transfer haberleri