FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’den golcü bombası! Görüşmeler hız kazandı

Fenerbahçe'de kötü gidişat sonrası takımın başına sezon sonuna kadar getirilen İsmail Kartal, çıktığı ilk 3 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte Antalyaspor'la ve Sivassporla 1-1 berabere kalırken; Altay'ı ise 2-1'lik skorla mağlup etti. Liglerde milli araya girilirken, Kanarya ligin ikinci yarısına Antalya'da kampa girerek hazırlandı. Sarı-lacivertliler burada 6 gün geçirdi. UEFA Konferans Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe; 3 kulvarda olan tek Türk takımı oldu. Kanarya bu doğrultuda eksik bölgelere transfer yapmak istiyor. Deneyimli çalıştırıcı, ligde oynanan Sivasspor maçı sonrası 'Bazı bölgelerimizin alternatifi yok' açıklaması yapmıştı. Allahyar'ı Hull City'e, Max Meyer'i FC Midtjylland'a sezon sonuna kadar kiralayan sarı-lacivertliler, yabancı kontenjanını da azaltmış oldu. Bu hamleyle birlikte Kanarya, eksik bölgeleri güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Hücum bölgesinden yeterince katkı alamayan sarı-lacivertlilerin önceliği bu mevki olacak. İşte listedeki o isim... HEDEF ALFREDO MORELOS! Fenerbahçe'nin Glasgow Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos için temaslara başladığı kaydedildi. Sarı-lacivertliler Kolombiyalı golcüyle daha önce de ilgilenmiş fakat bu transferde mutlu sona ulaşamamıştı. İskoç temsilcisinde bu yıl 30 maça çıkan 25 yaşındaki golcü, 13 gol attı ve 4 asistlik katkı sağladı. Kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Morelos'un güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro... ALFREDO MORELOS KİMDİR? Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Alfredo Jose Morelos Avilez, 21 Haziran 1996 doğumlu. 22 yaşındaki Kolombiyalı yıldız adayı 2013 yılında ülkesinin Medellin takımında profesyonel oldu. Kısa süre içerisinde kendisini gösteren Morelos, 2016 yışında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye kiralandı. Morelos'un performansından memnun kalan Helsinki, 500 bin Euro'ya golcü futbolcuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı. Helsinki'de 62 maçta attığı 48 gol, Morelos'a Glasgow Rangers kapılarını açtı. 1 Temmuz 2017'de 1.2 milyon Euro'ya İskoç ekibine gelen Morelos'un 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.