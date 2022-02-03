Anasayfa Galeri FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den golcü bombası! Görüşmeler hız kazandı
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’den golcü bombası! Görüşmeler hız kazandı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den golcü bombası! Görüşmeler hız kazandı

Sezonun geri kalanı için Antalya'da kampa giren ve burada 6 gün geçiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir'i ağırlayacak sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfere odaklanmış durumda... Hücum bölgesinden yeteri kadar skor katkısı alamayan Kanarya, bu bölgeye öncelik verirken aradığı ismi de buldu. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve o futbolcular... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 03.02.2022- 09:59 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022- 09:59
GALERİ DEVAM EDİYOR
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’den golcü bombası! Görüşmeler hız kazandı

Fenerbahçe'de kötü gidişat sonrası takımın başına sezon sonuna kadar getirilen İsmail Kartal, çıktığı ilk 3 maçta yenilgi yüzü görmedi.

BİZE ULAŞIN