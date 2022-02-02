Fenerbahçe Efecan Karaca transferinden vazgeçti!
Son dakika spor haberine göre Fenerbahçe bir süredir Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca'dan vazgeçti. Transfer konusunda taraflar anlaşma sağlayamadı.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2022- 22:43 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022- 22:58
Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcu için Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı pazarlıklarda henüz anlaşma zemini bulamadı. İki taraf arasındaki transfer pazarlıkları devam ediyor.
EFECAN KARACA'NIN KARİYERİ
Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Efecan Karaca, Gaziantep BB, Kartalspor, Adanaspor, Adana Demirspor, Sarıyerspor ve son olarak Alanyaspor formaları giydi.
Efecan Karaca, bu sezon oynadığı 21 lig maçında 2 gol atıp 9 asist yaptı.