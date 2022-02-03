Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi devralan ve Fenerbahçe yönetiminin sözleşme uzatmak için görüşmelere başladığı Berke Özer kararını verdi. Genç file bekçisinin sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini uzatmak istemediği öğrenildi. (FB spor haberi)

Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi koruyan Berke Özer'in ayrılmak istediği ifade edildi. 2018 yılında Altınordu'dan 2.5 milyon euro'ya transfer edilen 21 yaşındaki kalecinin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği kaydedildi. Fotomaç'ın haberine göre; sözleşmesi sezon sonu bitecek Berke için yönetimin görüşmeler yaptığı ancak milli kalecinin yeni kontrat istemediği bildirildi. Berke, Fenerbahçe formasını 18 kez terletti.