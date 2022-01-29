FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya Eljif Elmas'tan sonra bir Makedon daha! Hedefte Elezi var

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Devre arasında önemli hamleler yapmak isteyen sarı lacivertlilerin gündemine, yeni Eljif Elmas olarak da nitelendirilen bir isim daha girdi. Kanarya için Mircevski’nin ardından bu kez 17’lik Elezi iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Makedonya'dan Fenerbahçe için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor... Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertlilerin bu kez de Gaziantep FK'nın da istediği Dashmir Elezi ile ilgilendiği ileri sürüldü. 17 yaşındaki oyuncu sağ kanatta oynuyor. Bu sezon Shkendija takımında 19 maçta 2 gol+2 asistlik performans sergiledi. Yeni Eljif Elmas'lar arayan Kanarya'nın A. Pandev'den Martin Mircevski'yi de radarına aldığı iddia edilmişti. Bu arada Marca, Napoli'de büyük çıkış yapan Eljif Elmas'ı Real Madrid'in transfer listesine aldığını duyurdu.