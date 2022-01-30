Kanarya'da takviye planlanan ikinci mevki forvet için girişimler devam ediyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre gündemde yer alan Haris Seferovic (Benfica), Alfredo Morelos (Glasgow Rangers), Tiquinho Soares (Olympiakos) için henüz ciddi bir ilerleme kaydedilemezken, Michael Olunga'nın adı da yeniden öne çıktı.