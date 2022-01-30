Kanarya'da takviye planlanan ikinci mevki forvet için girişimler devam ediyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre gündemde yer alan Haris Seferovic (Benfica), Alfredo Morelos (Glasgow Rangers), Tiquinho Soares (Olympiakos) için henüz ciddi bir ilerleme kaydedilemezken, Michael Olunga'nın adı da yeniden öne çıktı.
Fenerbahçe'de rota forvet transferinde! İşte listedeki isimler...
Fenerbahçe'de devre arası çalışmaları teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler bu doğrultuya göre golcü hamlesi için girişimlere başladı. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki futbolcular... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2022- 06:40
Yönetimin, Kenyalı golcü için Al Duhail'e teklif yaptığı iddia ediliyor. Kenya basını da ocak ayının başında sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki Olunga'yı transfer etmek istediğini yazmıştı.
TAM BİR GOL MAKİNESİ
Katar Ligi'nde bu sezon 13 maçta 15 gol atan Olunga, AFC Şampiyonlar Ligi'nde de 9 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı. Kulübüyle 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Kenyalı gol makinesinin piyasa değeri 7 milyon euro.