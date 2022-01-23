Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'la karşılaşan Fenerbahçe'de Pelkas, 55. dakikada Novak'ın yerine dahil oldu. Yunan oyuncunun etkisiz performansı dikkat çekti. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de bu sezonun hayal kırıklığı yaratan isimlerinden Pelkas, dün de yokları oynadı. 55. dakikada Novak'ın yerine oyuna giren Yunan oyuncu, aldığı topları verimli kullanamadı. Pelkas'ın bu futbolu taraftarları adeta çıldırttı. 28 yaşındaki oyuncunun, bu sezon 19 maçta 1 golü var.