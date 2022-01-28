Hakan Keleş: Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı istiyorum
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Antalya kampında A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'a transfere dari açıklamalarda bulundu. Keleş, "Muhammed Gümüşkaya'yı istedik ama Fenerbahçe'nin şartları var. Oyuncuyla çalışmak istiyorum, inşallah olur." ifadelerinde bulundu.
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