GEÇMİŞ DÖNEMLERE GÖRE KENDİMİ DAHA ÖZGÜVENLİ HİSSEDİYORUM

Yeni bir yere geldiğiniz zaman bu noktaların gelişmesi biraz daha süre alabiliyor. Şu an itibariyle buraya alıştım. Aynı zamanda yeni bir hocamız var. Onunla da iletişimimiz kuvvetli, bizi anlayan biri ve ona alıştım. En önemli şey, özgüvenli şekilde sahada oyununuzu yansıtabilmek. Geçmiş dönemlere göre kendimi daha özgüvenli hissediyorum. Benim için şu an itibariyle bir başlangıç. Daha çok pozitif şeyler gösterebileceğimi düşünüyorum. Kendi kabiliyetimi biliyorum ve kendime inanarak; daha iyi performans ortaya koyabileceğimi taraftarlara göstermek istiyorum. Her ne kadar kötü maçlar çıkarmış olsak da sezonun geri kalanı için pozitifim.