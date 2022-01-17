Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai ile ilgili transfer haberlerinin şiddeti giderek artıyor. Daha önce Chelsea ile ilgili haberleri çıkan yıldız oyuncu, yeniden Premier Lig'in gündeminde yer aldı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli Attila Szalai'ye Ada kancası! 2 talip birden
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana performansının üstüne koyan ve Avrupa devlerinin listesine giren Attila Szalai için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın ve dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United'ın Macar stoperi istediği belirtildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2022- 21:58
Sky Sports'un haberine göre; West Ham ve Newcastle United, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Attila Szalai ile ilgileniyor.
Newcastle United'ın yeni sahibi Suudi prens Mohammed bin Salman, Newcastle için gelecek sezon 1.5 milyar euro transfer bütçesi ayırmayı planlıyor. Bu satışla Newcastle United, dünyanın en zengin kulüpleri arasına zirveden giriş yapmıştı.