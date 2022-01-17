FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli Attila Szalai'ye Ada kancası! 2 talip birden

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana performansının üstüne koyan ve Avrupa devlerinin listesine giren Attila Szalai için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın ve dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United'ın Macar stoperi istediği belirtildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2022- 21:58