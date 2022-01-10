FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle Adana Demirspor maçı öncesi konuştu!
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesinde sarı lacivertli takımın antrenörü Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesinde sarı lacivertli takımın antrenörü Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu.
Zeki Murat Göle'nin açıklamalarından satır başları;
"Adana Demirspor, çok koşan bir oyuncu grubuna sahip. Hafta boyunca oyun anlayışımızı geliştirecek verimli antrenmanlar yaptık. Oyunumuzu rakibimize hissettirmek istiyoruz. 3 kulvarda yolumuza devam ediyoruz, sonuna kadar mücadele edeceğiz."
"Sistemde değişikliğe gittik. Oyunumuzu rakibe kabul ettiren bir anlayış. Bugün Ferdi biraz daha zorunluluk olursa kullanabileceğimiz bir oyuncu. Herhangi bir durumda Mesut Özil'i de kullanacağız. Belinde bir rahatsızlığı vardı. O yüzden riske etmedik."
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