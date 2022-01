Antalyaspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı son 5 maçta bir kez kazanabilen Kanarya, ikinci yarıya da sahasında Adana Demirspor mağlubiyetiyle kötü başlamıştı. Vitor Pereira'nın yerine sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı teknik direktörlüğe getiren sarı-lacivertliler, yeni hocasıyla çıkacağı ilk müsabakayı kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Haftaya lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde giren Kanarya, hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Fotomaç'ın haberine göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular 2 gruba ayrılarak, önce 5'e 2 top kapma+pas çalışması ardından taktik uygulama gerçekleştirdi. Bu akşam Antalyaspor'a karşısında uygulayacakları taktiği deneyen İsmail Kartal, öğrencilerinden 3 puan istedi. Sarı-lacivertliler akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya'ya hareket etti.



ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

ANTALYASPOR: BOFFIN, BÜNYAMİN, VEYSEL, KUDRYASHOV, GÜRAY, HAKAN, GÖKDENİZ, MUKAIRU, FREDY, DOĞUKAN, CRIVELLI



FENERBAHÇE: BERKE, OSAYI, KIM, SERDAR AZİZ, TISSERAND, GUSTAVO, SOSA, ROSSI, MESUT, İRFAN CAN, SERDAR DURSUN,



33-8 ÖNDE

İki takım ligde 51 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler 33, kırmızı-beyazlılar ise 8 galibiyet aldı, 10 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin 92 golüne, Akdeniz temsilcisi 43 golle karşılık verdi.



5 İSİM CEZA SINIRINDA

Üçer sarı kartı olan Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, bu akşam oynayıp sarı kart görmeleri durumunda Altay maçında cezalı duruma düşecek.



KALE YİNE BERKE'NİN

Altay'ın yokluğunda Antalya'da kaleyi yine Berke Özer koruyacak. Genç file bekçisi rakip forvetlere gol izni vermemeye çalışacak. Altay Bayındır'ın Altay maçında olmasa bile Sivas deplasmanında kaleyi devralması bekleniyor