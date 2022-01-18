ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece Basketbol'u 90-65 yendi.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligde 14. galibiyetini elde ederken, Büyükçekmece Basketbol ise 14. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk periyodu 30-15 üstün geçen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına da 47-36 önde gitti.

Üstün mücadelesini ikinci yarıya da taşıyan sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreğini 71-53 önde bitirdiği müsabakadan 90-65 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Ozan Çakar, Murat Ciner

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 17, Pierre 1, Şehmus Hazer 15, Polonara 8, Ahmet Düverioğlu 11, Guduric 8, Booker 8, Metecan Birsen 12, Floyd 4, Tarık Biberovic 6, Ekrem Sancaklı

Büyükçekmece Basketbol: Miller 8, White 7, Deniz Kılıçlı 12, Crawford, Bruinsma 12, Mustafa Kurtuldum 13, Enes Berkay Taşkıran 7, Fırat Alemdaroğlu 2, Kadir Bayram 2, Yesukan Onar 2, Can Kurt

1. Periyot: 30-15

Devre: 47-36

3. Periyot: 71-53